В Украине за сутки более 500 новых случаев COVID-19

По данным ЦОЗ, по состоянию на 9:00 16 мая в Украине 17858 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 497 летальных, 4906 пациентов выздоровели. За сутки зафиксировано 528 новых случаев.

Сейчас коронавирусная болезнь обнаружена:

Винницкая область — 700 случаев;

Волынская область — 599 случаев;

Днепропетровская область — 806 случаев;

Донецкая область — 121 случай;

Житомирская область — 540 случаев;

Закарпатская область — 858 случаев;

Запорожская область — 365 случаев;

Ивано-Франковская область — 1200 случаев;

Кировоградская область — 441 случай;

г. Киев — 2221 случай;

Киевская область — 1143 случая;

Львовская область — 969 случаев;

Луганская область — 42 случая;

Николаевская область — 236 случаев;

Одесская область — 734 случая;

Полтавская область — 263 случая;

Ровенская область — 1104 случая;

Сумская область — 161 случай;

Тернопольская область — 1065 случаев;

Харьковская область — 773 случая;

Херсонская область — 167 случаев;

Хмельницкая область — 235 случаев;

Черновицкая область — 2647 случаев;

Черкасская область — 363 случая;

Черниговская область — 105 случаев.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

Исследования проводились вирусологической референс-лабораторией Центра общественного здоровья Украины, а также областными лабораториями. По состоянию на утро 16 мая в Центр поступило 1196 сообщений о подозрении на COVID-19. Всего с начала 2020 года поступило 45038 сообщений о подозрении на COVID-19.