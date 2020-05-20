В Великобритании резко уменьшилось число новых жертв коронавируса

Число жертв коронавируса в Великобритании за сутки увеличилось на 363, до 35 704 человек, количество выявленных заболевших выросло на 2472, до 248 293. Об этом сообщил на брифинге в среду министр культуры, цифровых технологий, спорта и СМИ Оливер Доуден.

Днем ранее число скончавшихся за сутки в Великобритании составило 545 человек, новых случаев заболевания – 2412.