Войти
Зеленский рассказал, на что потратят деньги МВФ
официально
Зеленский рассказал, на что потратят деньги МВФ
Лукашенко надеется победить коронавирус через месяц
соседи
Лукашенко надеется победить коронавирус через месяц

Читай
бесплатно!
Разделы

Политика

официально
RSS

В Китае впервые не выявили новых случаев заражения коронавирусом

85
В Китае впервые не выявили новых случаев заражения коронавирусом

Китайские власти за прошедшие сутки впервые с января не выявили в материковой части страны ни одного случая заражения коронавирусом, летальных исходов тоже не зафиксировано. Об этом сообщил в субботу Государственный комитет по вопросам гигиены и здравоохранения КНР.

По его данным, в медицинских учреждениях Китая еще находятся 79 пациентов с вирусом (за минувший день выздоровели трое), только у девяти из них вызываемое коронавирусом заболевание протекает в тяжелой форме. Число инфицированных, прибывших из-за рубежа, за все время составило 1 711, из них 1 670 уже выздоровели. Количество заразившихся коронавирусом, приезжающих из других стран, в последнее время незначительно, так как граница почти полностью закрыта для иностранцев, однако сохранены несколько международных авиарейсов, которыми и могут воспользоваться китайские граждане.

Согласно статистике, в материковой части КНР вылечились 94,3% заразившихся. Число инфицированных с декабря 2019 года превысило 82,9 тыс. С 15 апреля в стране официально не было летальных исходов (за исключением случаев, добавленных в результате корректировки статистики), показатель смертности составляет 5,58% (умерли свыше 4,6 тыс. человек).

В континентальном Китае не осталось регионов, где число заразившихся превышает 30. Первое место по количеству инфицированных занимает провинция Цзилинь, там лечение проходят 24 человека. На территории 19 из 31 административной единицы инфицированных нет совсем, в остальных — от одного до примерно 20.

При этом количество бессимптомных носителей коронавируса в Китае продолжает расти, несмотря на сокращение числа вновь выявленных заболевших в ежедневно публикуемой статистике и даже их полное их отсутствие за последние сутки.

Читайте также: Аргентина допустила дефолт по внешнему долгу

За минувший день власти выявили 28 человек без симптомов (не имеющих температуры, кашля, ломоты в теле), из них 25 — в центральной провинции Хубэй.

Китайские власти не включают в общую статистику и упоминают в отдельной графе бессимптомных носителей, которых в КНР насчитывается 370. Примерно 75% инфицированных, относящихся к этой категории и находящихся под постоянным наблюдением врачей, выявлены провинции Хубэй, где более четырех месяцев назад возник первый очаг пандемии.

Китай, коронавирус
Версия для печати
Материалы по теме
Завантаження...
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Гость
Добавить комментарий

главные новости

Архив раздела

Лента новостей

RSS
Суббота, 23 мая 2020
Пятница, 22 мая 2020
Все новости
реклама
Капитал
реклама

Мнения

Богдан Данилишин
Богдан Данилишин
председатель Совета НБУ, министр экономики (2007-2010 гг.)

Насколько адекватны действия НБУ во время кризиса

Политика НБУ в течение последних пяти лет была направлена исключительно на достижение инфляционной цели. Этот приоритет операционной деятельности НБУ приобрел настолько экзальтированный характер, что задача обеспечения макроэкономической и финансовой стабильности, расширения кредитования, монетизации экономики и экономического роста была просто принесена в жертву. Очевидно, что слово «приоритетность» не означает «однозначность». Ведь Законом «О Национальном банке» обозначены две другие цели политики центрального банка - финансовая стабильность и устойчивые темпы экономического роста. Но создается впечатление, что Правление НБУ считает, что этих положений закона просто не существует.
Вячеслав Бутко
Вячеслав Бутко
управляющий партнер инвестпроекта Thomson & French

От монетарного безумия к фискальному бешенству

В апреле 2020 года чистые заимствования Госказначейства США составили 1,4 трлн. долл. Это рекорд месячных заимствований с колоссальным отрывом от предыдущих максимумов - 480 млрд. долл. в октябре 2008 и 378 млрд. долл. в феврале 2010.
Нуриэль Рубини
Нуриэль Рубини
профессор экономики Нью-Йоркского университета

Десять тенденций, ведущих мир в «Очень великую депрессию» 2020-х годов

После финансового кризиса 2007-2009 годов дисбалансы и риски, которыми была полна мировая экономика, усугублялись политическими ошибками. Правительства не занимались устранением структурных проблем, обнаружившихся во время финансового краха и дальнейшей рецессии. Они откладывали необходимые решения, создавая серьезные негативные риски, которые сделали новый кризис неизбежным. Теперь, когда кризис начался, существовавшие угрозы только обострились. К сожалению, даже если нынешняя «Очень великая рецессия» приведет к слабому, U-образному восстановлению экономики уже в этом году, за ней последует резкий обвал L-образной «Очень великой депрессии» в ближайшем десятилетии.
Разделы

Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой Financial Times в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком Реклама публикуются на правах рекламы.

Все права защищены. © 2012 — 2016