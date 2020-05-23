В Китае впервые не выявили новых случаев заражения коронавирусом

Китайские власти за прошедшие сутки впервые с января не выявили в материковой части страны ни одного случая заражения коронавирусом, летальных исходов тоже не зафиксировано. Об этом сообщил в субботу Государственный комитет по вопросам гигиены и здравоохранения КНР.

По его данным, в медицинских учреждениях Китая еще находятся 79 пациентов с вирусом (за минувший день выздоровели трое), только у девяти из них вызываемое коронавирусом заболевание протекает в тяжелой форме. Число инфицированных, прибывших из-за рубежа, за все время составило 1 711, из них 1 670 уже выздоровели. Количество заразившихся коронавирусом, приезжающих из других стран, в последнее время незначительно, так как граница почти полностью закрыта для иностранцев, однако сохранены несколько международных авиарейсов, которыми и могут воспользоваться китайские граждане.

Согласно статистике, в материковой части КНР вылечились 94,3% заразившихся. Число инфицированных с декабря 2019 года превысило 82,9 тыс. С 15 апреля в стране официально не было летальных исходов (за исключением случаев, добавленных в результате корректировки статистики), показатель смертности составляет 5,58% (умерли свыше 4,6 тыс. человек).

В континентальном Китае не осталось регионов, где число заразившихся превышает 30. Первое место по количеству инфицированных занимает провинция Цзилинь, там лечение проходят 24 человека. На территории 19 из 31 административной единицы инфицированных нет совсем, в остальных — от одного до примерно 20.

При этом количество бессимптомных носителей коронавируса в Китае продолжает расти, несмотря на сокращение числа вновь выявленных заболевших в ежедневно публикуемой статистике и даже их полное их отсутствие за последние сутки.

За минувший день власти выявили 28 человек без симптомов (не имеющих температуры, кашля, ломоты в теле), из них 25 — в центральной провинции Хубэй.

Китайские власти не включают в общую статистику и упоминают в отдельной графе бессимптомных носителей, которых в КНР насчитывается 370. Примерно 75% инфицированных, относящихся к этой категории и находящихся под постоянным наблюдением врачей, выявлены провинции Хубэй, где более четырех месяцев назад возник первый очаг пандемии.