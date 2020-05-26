Нацбанк ослабил курс гривны

Национальный банк Украины на вторник, 26 мая 2020 года, ослабил официальный курс гривны на 12 копеек — до 26,8742 грн за доллар против 26,7556 грн за доллар в понедельник, 25 мая.

Такие данные приведены на сайте регулятора.

Официальный курс гривны к евро установлен на уровне 29,3157 грн за евро против 29,1676 грн за евро накануне.