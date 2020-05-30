СМИ узнали о споре Трампа и Меркель из-за «Северного потока-2»

Между президентом США Дональдом Трампом и канцлером Германии Ангелой Меркель в ходе телефонного разговора на этой неделе возникли «горячие разногласия» из-за строительства трубопровода «Северный поток-2». Об этом сообщает Politico, ссылаясь на высокопоставленного американского чиновника.
Причину и суть спора источник издания не уточнил. Лидеры также поспорили о НАТО и отношениях с Китаем, уточнило издание.
«Северный поток-2» — газопровод, который будет экспортировать газ из России в Европу. Он начинается в Ленинградской области РФ, проходит по дну Балтийского моря в обход всех транзитных государств и заканчивается в Германии. Оператор строительства — компания Nord Stream 2 AG, которую учредил «Газпром».
В декабре 2019 года строительство затормозилось из-за санкций, которые ввели США. Тогда Трамп подписал оборонный бюджет страны на 2020 финансовый год, в котором, кроме прочего, были подписаны ограничения, предусмотренные в отношении операторов строительства. Они включали блокировку американских активов, запрет на операции с теми, кто вошел в санкционный список, а также запрет на въезд в США.
Германия раскритиковала введение санкций и назвала это вмешательством США во внутренние дела страны. Кабмин Германии посчитал, что принятые США меры направлены против европейских и немецких компаний.
В начале мая правительство Германии заявило о своей поддержке проекта строительства «Северного потока-2» и надежде на то, что он будет реализован до конца. Немецкие власти сообщили, что продолжат поддерживать компании, участвующие в проекте.
На этой неделе посол США в ФРГ заявил, что в Вашингтоне обсуждаются новые санкции в отношении «Северного потока-2», причем их одобряют и республиканцы и демократы. Издание Handelsblatt сообщало, что в США надеются, как минимум, не допустить ввод в эксплуатацию «Северного потока-2».
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