Войти
Трамп объявил о разрыве отношений США с ВОЗ
резонанс
Трамп объявил о разрыве отношений США с ВОЗ
Зеленский потребовал наказать участников и заказчиков перестрелки в Броварах
официально
Зеленский потребовал наказать участников и заказчиков перестрелки в Броварах

Читай
бесплатно!
Разделы

Политика

дружба народов
RSS

СМИ узнали о споре Трампа и Меркель из-за «Северного потока-2»

553
СМИ узнали о споре Трампа и Меркель из-за «Северного потока-2»

Между президентом США Дональдом Трампом и канцлером Германии Ангелой Меркель в ходе телефонного разговора на этой неделе возникли «горячие разногласия» из-за строительства трубопровода «Северный поток-2». Об этом сообщает Politico, ссылаясь на высокопоставленного американского чиновника.

Причину и суть спора источник издания не уточнил. Лидеры также поспорили о НАТО и отношениях с Китаем, уточнило издание.

«Северный поток-2» — газопровод, который будет экспортировать газ из России в Европу. Он начинается в Ленинградской области РФ, проходит по дну Балтийского моря в обход всех транзитных государств и заканчивается в Германии. Оператор строительства — компания Nord Stream 2 AG, которую учредил «Газпром».

В декабре 2019 года строительство затормозилось из-за санкций, которые ввели США. Тогда Трамп подписал оборонный бюджет страны на 2020 финансовый год, в котором, кроме прочего, были подписаны ограничения, предусмотренные в отношении операторов строительства. Они включали блокировку американских активов, запрет на операции с теми, кто вошел в санкционный список, а также запрет на въезд в США.

Германия раскритиковала введение санкций и назвала это вмешательством США во внутренние дела страны. Кабмин Германии посчитал, что принятые США меры направлены против европейских и немецких компаний.

Читайте также: Из Польши депортировали 33 украинцев за попытку нелегально пересечь границу с Чехией

В начале мая правительство Германии заявило о своей поддержке проекта строительства «Северного потока-2» и надежде на то, что он будет реализован до конца. Немецкие власти сообщили, что продолжат поддерживать компании, участвующие в проекте.

На этой неделе посол США в ФРГ заявил, что в Вашингтоне обсуждаются новые санкции в отношении «Северного потока-2», причем их одобряют и республиканцы и демократы. Издание Handelsblatt сообщало, что в США надеются, как минимум, не допустить ввод в эксплуатацию «Северного потока-2».

Северный поток-2
Версия для печати
Материалы по теме
Завантаження...
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Гость
Добавить комментарий

главные новости

Архив раздела

Лента новостей

RSS
Суббота, 30 мая 2020
Пятница, 29 мая 2020
Все новости
реклама
Капитал
реклама

Мнения

Вячеслав Бутко
Вячеслав Бутко
управляющий партнер инвестпроекта Thomson & French

О коронавирусе и якобы новой реальности

Сейчас самый модный способ привлечь к себе внимание – рассуждать о том, как изменится мир из-за/после COVID-19. Но я бы не спешил утверждать, что после/вследствие коронавируса изменится мировой порядок. Все вполне может остаться по-старому.
Богдан Данилишин
Богдан Данилишин
председатель Совета НБУ, министр экономики (2007-2010 гг.)

Что стоит за обвалом промышленного производства в Украине

Если в большинстве других стран мира падение промышленности началось лишь с марта, то в Украине - продолжается уже седьмой месяц подряд. Кризис с коронавирусом только ускорил падение, однако тренд активной деиндустрализации экономики берет свое начало еще с конца 2018 года.
Богдан Данилишин
Богдан Данилишин
председатель Совета НБУ, министр экономики (2007-2010 гг.)

Насколько адекватны действия НБУ во время кризиса

Политика НБУ в течение последних пяти лет была направлена исключительно на достижение инфляционной цели. Этот приоритет операционной деятельности НБУ приобрел настолько экзальтированный характер, что задача обеспечения макроэкономической и финансовой стабильности, расширения кредитования, монетизации экономики и экономического роста была просто принесена в жертву. Очевидно, что слово «приоритетность» не означает «однозначность». Ведь Законом «О Национальном банке» обозначены две другие цели политики центрального банка - финансовая стабильность и устойчивые темпы экономического роста. Но создается впечатление, что Правление НБУ считает, что этих положений закона просто не существует.
Разделы

Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой Financial Times в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком Реклама публикуются на правах рекламы.

Все права защищены. © 2012 — 2016