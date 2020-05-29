Из Польши депортировали 33 украинцев за попытку нелегально пересечь границу с Чехией

Польские пограничники 27 мая задержали 33 граждан Украины, которые в четырех микроавтобусах пытались нелегально пересечь польско-чешскую границу в местах, где это в настоящее время запрещено.
Всем задержанным украинцам аннулированы визы, на них наложены штрафы, и они обязаны выехать из Польши, информирует Надбужанский отдел Пограничной службы Польши.
«В среду, 27 мая, пограничники из отдела в городе Згожелец, патрулируя „зеленую границу“, задержали в населенном пункте Соколовская Любавского уезда четыре микроавтобуса, которые следовали в направлении Чехии. Водители транспортных средств намеревались пересечь границу, минуя пограничный и санитарный контроль. Во время проверки выяснилось, что в микроавтобусах (на чешской и польской регистрации) путешествовали вместе с водителями в целом 33 гражданина Украины в возрасте от 20-ти до 60-ти лет и двое чехов в возрасте 45 и 60 лет», — говорится в сообщении.
Как отмечается, украинцы легально въехали в Польшу 25 и 27 мая и должны были сейчас находиться на двухнедельной обсервации.
Комендант пограничного отдела в городе Згожелец аннулировал украинцам национальные визы с правом на труд и вручил решение о необходимости покинуть территорию Польши. В решении также говорится о временном запрете на въезд в Польшу и Шенгенскую зону.
На украинцев наложены штрафы за попытку нелегального пересечения границы.
В связи с пандемией коронавируса с 15 марта польскую границу, также и со странами ЕС, можно пересекать только в определенных пунктах пропуска.
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