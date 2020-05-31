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В Украине снова более 400 новых случаев коронавируса за сутки

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В Украине снова более 400 новых случаев коронавируса за сутки

В Украине за сутки подтвердили 468 новых случаев коронавируса COVID-19. Таким образом, на 31 мая диагноз подтвержден у 23 672 украинцев, свидетельствуют данные системы мониторинга СНБО.

С начала эпидемии от осложнений заболевания умерли 708 наших соотечественников (из них 12 — за последние сутки), выздоровели — 9 538 (227 — за последние сутки). Продолжают лечение 13 426 украинцев.

По словам министра здравоохранения Максима Степанова, 30 мая в Украине запустили ИФА-тестирование на коронавирус (иммуноферментный анализ крови). Метод направлен на обнаружение в крови человека антител к COVID-19 и позволяет узнать, болел ли он коронавирусом.

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ИФА-тестирование будет использоваться наравне с ПЦР-тестами, которые используются сейчас для подтверждения диагноза, уточнили в Минздраве.

коронавирус
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Мнения

Вячеслав Бутко
Вячеслав Бутко
управляющий партнер инвестпроекта Thomson & French

О коронавирусе и якобы новой реальности

Сейчас самый модный способ привлечь к себе внимание – рассуждать о том, как изменится мир из-за/после COVID-19. Но я бы не спешил утверждать, что после/вследствие коронавируса изменится мировой порядок. Все вполне может остаться по-старому.
Богдан Данилишин
Богдан Данилишин
председатель Совета НБУ, министр экономики (2007-2010 гг.)

Что стоит за обвалом промышленного производства в Украине

Если в большинстве других стран мира падение промышленности началось лишь с марта, то в Украине - продолжается уже седьмой месяц подряд. Кризис с коронавирусом только ускорил падение, однако тренд активной деиндустрализации экономики берет свое начало еще с конца 2018 года.
Богдан Данилишин
Богдан Данилишин
председатель Совета НБУ, министр экономики (2007-2010 гг.)

Насколько адекватны действия НБУ во время кризиса

Политика НБУ в течение последних пяти лет была направлена исключительно на достижение инфляционной цели. Этот приоритет операционной деятельности НБУ приобрел настолько экзальтированный характер, что задача обеспечения макроэкономической и финансовой стабильности, расширения кредитования, монетизации экономики и экономического роста была просто принесена в жертву. Очевидно, что слово «приоритетность» не означает «однозначность». Ведь Законом «О Национальном банке» обозначены две другие цели политики центрального банка - финансовая стабильность и устойчивые темпы экономического роста. Но создается впечатление, что Правление НБУ считает, что этих положений закона просто не существует.
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