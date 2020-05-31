В Украине снова более 400 новых случаев коронавируса за сутки

В Украине за сутки подтвердили 468 новых случаев коронавируса COVID-19. Таким образом, на 31 мая диагноз подтвержден у 23 672 украинцев, свидетельствуют данные системы мониторинга СНБО.
С начала эпидемии от осложнений заболевания умерли 708 наших соотечественников (из них 12 — за последние сутки), выздоровели — 9 538 (227 — за последние сутки). Продолжают лечение 13 426 украинцев.
По словам министра здравоохранения Максима Степанова, 30 мая в Украине запустили ИФА-тестирование на коронавирус (иммуноферментный анализ крови). Метод направлен на обнаружение в крови человека антител к COVID-19 и позволяет узнать, болел ли он коронавирусом.
ИФА-тестирование будет использоваться наравне с ПЦР-тестами, которые используются сейчас для подтверждения диагноза, уточнили в Минздраве.
Адрес:
e-mail: editorcapital@ukr.net
Реклама: ad@capital.ua
Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2012 — 2016