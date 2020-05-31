В Украине снова более 400 новых случаев коронавируса за сутки

В Украине за сутки подтвердили 468 новых случаев коронавируса COVID-19. Таким образом, на 31 мая диагноз подтвержден у 23 672 украинцев, свидетельствуют данные системы мониторинга СНБО.

С начала эпидемии от осложнений заболевания умерли 708 наших соотечественников (из них 12 — за последние сутки), выздоровели — 9 538 (227 — за последние сутки). Продолжают лечение 13 426 украинцев.

По словам министра здравоохранения Максима Степанова, 30 мая в Украине запустили ИФА-тестирование на коронавирус (иммуноферментный анализ крови). Метод направлен на обнаружение в крови человека антител к COVID-19 и позволяет узнать, болел ли он коронавирусом.

ИФА-тестирование будет использоваться наравне с ПЦР-тестами, которые используются сейчас для подтверждения диагноза, уточнили в Минздраве.