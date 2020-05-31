В мире уже более 6 миллионов заболевших Covid-19

В мире по состоянию на 31 мая коронавирус Covid-19 обнаружили у 6 063 588 человек. В то же время, количество выздоровевших увеличилось до 2 566 035, умерли от коронавируса 369 244 человек.

Об этом свидетельствуют данные центра Джона Хопкинса, который регулярно обновляет статистику зарегистрированных случаев по странам.

Так, в тройку лидеров по заболеваемости входят США, Бразилия и Россия. Лидеры по смертности от коронавируса — США, Великобритания и Италия. Больше всего вылечились в США, Бразилии и России.

Статистика по странам на 31 мая:

США — 1 770 384

Бразилия — 498 440

Россия — 396 575

Великобритания — 274 219

Испания — 239 228

Италия — 232 664

Франция — 188 752

Германия — 183 189

Индия — 182 143

Турция — 163 103