В мире уже более 6 миллионов заболевших Covid-19

В мире по состоянию на 31 мая коронавирус Covid-19 обнаружили у 6 063 588 человек. В то же время, количество выздоровевших увеличилось до 2 566 035, умерли от коронавируса 369 244 человек.
Об этом свидетельствуют данные центра Джона Хопкинса, который регулярно обновляет статистику зарегистрированных случаев по странам.
Так, в тройку лидеров по заболеваемости входят США, Бразилия и Россия. Лидеры по смертности от коронавируса — США, Великобритания и Италия. Больше всего вылечились в США, Бразилии и России.
Статистика по странам на 31 мая:
США — 1 770 384
Бразилия — 498 440
Россия — 396 575
Великобритания — 274 219
Испания — 239 228
Италия — 232 664
Франция — 188 752
Германия — 183 189
Индия — 182 143
Турция — 163 103
Адрес:
e-mail: editorcapital@ukr.net
Реклама: ad@capital.ua
Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2012 — 2016