«30-летний айтишник»: банки назвали идеального заемщика

Банкиры описали портрет идеального украинского заемщика в ходе круглого стола «Ипотека дешевле 10% годовых: миф или реальность?», проведенного онлайн «Финансовым клубом».
«В последние годы тенденции рынка таковы, что наш самый лучший клиент — айтишник. Это молодые люди, которые имеют возможность заработать, и они в какой-то мере даже задают темп. У них есть потребность в собственном жилье, есть возможность получить кредит и гасить его быстрее», — говорит заместитель директора департамента розничных клиентов Кредобанка Ольга Муха.
При этом для банков важен подтвержденный доход потенциального заемщика.
«Кредитуем не только обычных физлиц, но и ФЛП, предпринимателей. Поэтому портрет нашего клиента — это возраст 30-40 лет, постоянный доход — подтвержденный за последние шесть месяцев. Приветствуются и другие доходы, но в расчет НБУ принимаются только подтвержденные. Такой клиент, как правило, имеет супруга или супругу и несовершеннолетнего ребенка», — перечислил начальник управления департамента розничного банкинга Укргазбанка Виталий Годун.
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