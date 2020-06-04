В Беларуси упростят процедуру получения гражданства

Белорусские депутаты приняли поправки в закон о гражданстве Белоруссии, расширяющие круг лиц, которые смогут получить гражданство в льготном порядке.

Представляя в четверг законопроект в Палате представителей (нижняя палата парламента) первый заместитель министра внутренних дел Геннадий Казакевич сказал, что новшества помогут повысить привлекательность страны.

«Предлагаемые дополнения и изменения помогут повысить привлекательность страны и в перспективе оказать благоприятное воздействие на формирование и развитие национального человеческого капитала», — сказал Казакевич, слова которого приводит издание «СБ. Беларусь сегодня».

Согласно документу, планируется сократить с семи до пяти лет срок непрерывного проживания, необходимого иностранцу для обращения с ходатайством о приеме в белорусское гражданство. Кроме того, расширяется круг лиц, которые смогут претендовать гражданство в льготном порядке. В частности, речь идет о тех, кто получил в Беларуси высшее образование и работает в стране не менее трех лет. На упрощенный порядок могут рассчитывать иностранцы, которые состоят в браке с белорусами не менее трех лет, имеют детей — граждан Беларуси.

Восстановление в гражданстве также упрощено: граждане, достигшие 18-летнего возраста и вернувшиеся на постоянное проживание в Беларусь, смогут сделать это в упрощенном порядке, без выхода из имеющегося иностранного гражданства.