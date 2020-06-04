Депутаты проголосовали закон о таможенном тарифе

Верховная Рада проголосовала в целом законопроект № 3228 «О Таможенном тарифе Украины», который вступает в силу с 1 июля 2020 года.

За соответствующее решение проголосовали 290 народных избранников.

Законом обновлена номенклатура Таможенного тарифа Украины на основе актуализированной редакции Гармонизированной системы описи и кодирования товаров версии 2017 года, которая содержит 233 изменения, 85 из которых касаются сельскохозяйственной отрасли, 45 — химической отрасли, 13 — лесного сектора, 15 — текстильной промышленности, 6 — черных и цветных металлов, 35 — машиностроительной отрасли, 8 — транспорта, 26 — других отраслей.

Согласно закону, ставки ввозной пошлины на товары не меняются, а предусмотрены только изменения, дополнения, уточнения кодов и описательных частей отдельных товаров, примечаний к товарным группам.

В Таможенный кодекс добавлена часть кодов, которые переномерованы, объединены или изъяты в связи с низким объемом торговли. В случае объединения кодов подобных товаров с различными ставками ввозной пошлины при выборе окончательного уровня пошлины приняты во внимание объемы торговли такими товарами и обязательства перед ВОТ.

Заключительными и переходными положениями закона установлено, что обозначения дополнительных единиц измерения и учета для природного газа энергетических единиц в тыс. КВт. час. применяются с 1 апреля 2021 года. На период с 1 июля 2020 года по 1 апреля 2021 года дополнительные единицы измерения и учета отражаются в тыс. м3.