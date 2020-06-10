Акции Tesla превысили $1000 – это новый исторический максимум

Акции Tesla достигли исторического максимума на торгах в среду, 10 июня, свидетельствуют данные американской биржи NASDAQ.
По состоянию на 17:55 по Киеву бумаги выросли на 6,52% — до $1002,2. Максимальное значение в течение торговой сессии составило $1011,65. Общая стоимость компании превысила $185,5 млрд.
Оптимистичный взгляд инвесторов на акции отражает признаки растущего спроса в Китае, оживление экономики США и Европы, а также потенциальные инновации Tesla в области аккумуляторов.
На рост акций также могло повлиять письмо главы Tesla Илона Маска к сотрудникам компании. В нем он сообщил о планах начать серийное производство коммерческих грузовиков Tesla Semi, сообщало агентство Reuters. Маск рассказал сотрудникам, что компания планирует начать поставки этих автомобилей в 2021 году.
За год акции Tesla выросли почти на 400%. По мнению аналитиков, впечатление на инвесторов произвели рост продаж и повышение прибыльности компании.
В начале мая акции Tesla упали до $708,77 после того, как Илон Маск назвал стоимость акций своей компании слишком высокой. На минимуме их цена составляла $683,04.
Адрес:
e-mail: editorcapital@ukr.net
Реклама: ad@capital.ua
Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2012 — 2016