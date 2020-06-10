Акции Tesla превысили $1000 – это новый исторический максимум

Акции Tesla достигли исторического максимума на торгах в среду, 10 июня, свидетельствуют данные американской биржи NASDAQ.

По состоянию на 17:55 по Киеву бумаги выросли на 6,52% — до $1002,2. Максимальное значение в течение торговой сессии составило $1011,65. Общая стоимость компании превысила $185,5 млрд.

Оптимистичный взгляд инвесторов на акции отражает признаки растущего спроса в Китае, оживление экономики США и Европы, а также потенциальные инновации Tesla в области аккумуляторов.

На рост акций также могло повлиять письмо главы Tesla Илона Маска к сотрудникам компании. В нем он сообщил о планах начать серийное производство коммерческих грузовиков Tesla Semi, сообщало агентство Reuters. Маск рассказал сотрудникам, что компания планирует начать поставки этих автомобилей в 2021 году.

За год акции Tesla выросли почти на 400%. По мнению аналитиков, впечатление на инвесторов произвели рост продаж и повышение прибыльности компании.

В начале мая акции Tesla упали до $708,77 после того, как Илон Маск назвал стоимость акций своей компании слишком высокой. На минимуме их цена составляла $683,04.