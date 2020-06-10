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Печерский суд вновь разрешил арестовать экс-депутата Жеваго

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Печерский суд вновь разрешил арестовать экс-депутата Жеваго

Печерский районный суд Киева принял решение избрать меру пресечения в виде содержания под стражей экс-народному депутату, совладельцу горнорудной компании Ferrexpo и группы «Финансы и Кредит» Константина Жеваго.

«Сегодня Печерский суд рассмотрел ходатайство и принял решение избрать меру пресечения содержание под стражей, что является необходимым шагом для его ареста и экстрадиции при установлении места нахождения», — сообщили в Государственном бюро расследований (ГБР) в среду.

Ранее пресс-служба бизнесмена со ссылкой на его адвоката, имя которого не называлось, сообщила, что Киевский апелляционный суд 25 мая 2020 года отменил решение о задержании и содержании под стражей Жеваго, принятое Печерским районным судом Киева в начале декабря 2019 года. По мнению апелляционной инстанции, отмененное постановление судьи Печерского райсуда было принято с существенными нарушениями Криминального процессуального кодекса (КПК) Украины.

Как сообщалось, в начале декабря 2019 года следственный судья удовлетворил ходатайство, поддержанное прокурором Генпрокуратуры Украины, об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей Жеваго, который подозревается в организации растраты имущества банка «Финансы и Кредит». Генпрокуратура уточняла, что подозрение экс-нардепу выдвинуто по ч.3 ст.27, ч.5 ст.191 (организация растраты чужого имущества по предварительному сговору), ч.3 ст.209 (легализация доходов, полученных преступным путем в особо крупных размерах) Уголовного кодекса Украины.

«В связи с систематической неявкой в орган предварительного расследования он объявлен в международный розыск и следственным судьей дано разрешение на его задержание», — указывала тогда Генпрокуратура.

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Еще ранее, в конце сентября, Государственное бюро расследований (ГБР) заочно уведомило о подозрении Жеваго в причастности к расхищению средств банка «Финансы и кредит» на сумму 2,5 млрд грн. Ранее в рамках расследования были уведомлены о подозрении двое топ-менеджеров этого финучреждения. В двух уголовных делах уведомлены о подозрении также 7 бывших должностных лиц банка, четверо из которых на тот момент находились в международном и государственном розыске.

Константин Жеваго
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