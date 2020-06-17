В праймериз «Слуги народа» на мэра Киева будут участвовать пять человек

Глава фракции «Слуга народа» Давид Арахамия назвал пять фамилий, которые будут участвовать в праймериз в мэры Киева.
Об этом он рассказал под Верховной Радой.
«Социологический праймериз, так называемый, он будет ближе к концу следующего месяца, чтобы уже понимать всю ситуацию. Также уже будут известны кандидаты. Будет финальное решение после этого. А к этому процессу все, кто намерены принимать в этом участие, они идут отдельно, большинство из них — члены нашей фракции и партии. Таким образом они, делая позитивные шаги, усиливают позицию нашей партии. От нашей фракции — господин Качура, господин Дубинский, господин Ткаченко, господин Тищенко и госпожа Верещук », - сказал нардеп.
Напомним, что проведение публичных праймериз ранее обещал президент Украины Владимир Зеленский.
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