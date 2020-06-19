Суд сомневается, имеет ли право судить Зеленского за нарушение карантина

Хмельницкий горрайонный суд приостановил производство по административному протоколу в отношении президента Владимира Зеленского за нарушение карантина при посещении кафе из-за необходимости официального толкования Конституционным судом пункта 1 статьи 105 Конституции Украины о пользовании президентом правом неприкосновенности на время исполнения полномочий.
Такое решение суд принял в пятницу, передают Українськi Новини.
Суд установил, что Зеленский имеет иммунитет согласно Конституции Украины на время исполнения полномочий Президента и в контексте привлечения его к административной ответственности это право должно быть истолковано Конституционным судом по обращению Верховного суда.
Таким образом Хмельницкий суд принял решение остановить производство по административному делу Зеленского и обратился в Верховный суд, чтобы тот обратился в КС для официального толкования пункта 1 статьи 105 Конституции.
Напомним, полиция составила админпротоколы о нарушении карантина Зеленским и членами его команды из-за посещения кафе 3 июня в ходе поездки в Хмельницкую область.
Владимир Зеленский ранее сообщил, что готов заплатить штраф за нарушение карантина.
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