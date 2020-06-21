Жителей многоэтажки, где в воскресенье произошел взрыв, обеспечат временным жильем

Люди, которые пострадали в результате взрыва в многоэтажном доме по ул.Соломии Крушельницкой 1/5, будут обеспечены временным жильем, сообщил мэр Киева Виталий Кличко, общаясь с журналистами на месте происшествия.

«По предварительной информации, взрыв произошел на 7 этаже. 2 человека погибли. Один человек госпитализирован в столичную больницу скорой помощи. Всех остальных жителей дома эвакуировали. Мы предоставим всем временное жилье на базе одного из столичных интернатов. Сейчас люди получают всю необходимую помощь», — сообщил Кличко.

Как сообщалось, в воскресенье в 10:00 в девятиэтажном жилом доме по ул.Крушельницкой, 1/5 в Дарницком районе Киева произошел взрыв газа без последующего горения, были разрушены перекрытия пяти этажей с 4-го по 8-й.

На фотографиях с места происшествия видно, что взрыв почти полностью разрушил три расположенные друг над другом квартиры многоэтажки с 5 до 7 этаж, разрушены внешние стены смежных комнат в каждой из трех соседних с ними квартир с одной из сторон, также местами повреждены перекрытия и разрушены балконы в квартирах на 4 и 8 этажах, расположенных выше и ниже разрушенных. В других квартирах местами выбиты окна.