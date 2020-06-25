Зеленский вручил ключи от квартир пострадавшим в результате взрыва дома в Киеве

Президент Украины Владимир Зеленский вручил ключи от первых 12 квартир семьям пострадавших в результате взрыва в доме в Дарницком районе Киева, все 40 квартир пострадавшие получат в течение месяца.
«Все 40 квартир мы выдадим в течение месяца. Сегодня мы отдаем первые 12 квартир семьям, где есть дети, и отдельно отдали Анастасии, которая потеряла всю семью, и Анатолию, который потерял отца», — сказал президент в четверг перед вручением ключей от квартир.
Зеленский указал, что это новые квартиры, в них будет сделан ремонт. Он обратился к мэру Киева Виталию Кличко с предложением, чтобы городская власть могла взять на себя вопрос ремонта.
Кличко уже пообещал выполнить эту просьбу, заявив, что город работает над оперативным восстановлением документов пострадавших, чтобы люди как можно быстрее получили денежные компенсации, которые уже выделила столичная власть.
«У нас сейчас задача — оперативно оформить людям документы, в частности, паспорта. Для того, чтобы люди смогли как можно быстрее получить материальную компенсацию. Город уже выделил — от 50 до 100 000 гривен на семью. Мы готовы эти средства выдать хоть сегодня, но для этого необходимы документы », - сказал Кличко, которого цитирует его пресс-служба.
Как сообщалось, 21 июня в 10:00 в Дарницком районе Киева по ул.Соломии Крушельницкой, 1/5, в десятиэтажном жилом доме произошел взрыв предварительно газовоздушной смеси без последующего горения. В результате взрыва пятеро человек погибли, пятеро получили травмы.
По информации МВД, повреждены 40 квартир одного подъезда, где зарегистрированы 125 граждан. Разрушены 16 квартир с девятого по четвертый этаж.
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