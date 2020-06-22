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Из многоэтажки на Позняках уже переселили 45 жильцов

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Из многоэтажки на Позняках уже переселили 45 жильцов

Среди пострадавших в результате взрыва дома на улице Соломии Крушельницкой, 1/5, в Киеве уже переселили 45 жителей.
Об этом заявил мэр Киева Виталий Кличко, сообщает пресс-служба КГГА.

«Мы оказываем помощь всем, кто к нам обратился. 45 человек временно будут жить в одном из столичных интернатов. Также Укрзализныця предоставила номера в отелях для пострадавших. Часть людей решила пожить у родственников и знакомых», — сказал Кличко.

По его словам, уже развернули полевой палаточный городок для людей, проживающих в доме, где произошел взрыв. Также городские власти организовали необходимое медицинское обеспечение и питание.

Он подтвердил, что под завалами в доме спасатели нашли тело еще одного погибшего. В настоящее время это уже третья жертва взрыва. По-прежнему неизвестна судьба еще трех человек.

«Спасатели будут работать круглосуточно, и у них есть все необходимое оборудование для работы в таких условиях. Чтобы не произошло повторных обвалов, уже завершили монтаж укрепляющих балок на 1 и 2 этажах дома. Также специалисты обследуют соседние дома. Нам надо точно знать, в каком они состоянии, чтобы не подвергать опасности людей. Что касается дома, где произошел взрыв, — специалисты говорят, что, скорее всего, его придется демонтировать. И главное — нам нужно установить причину взрыва», — заявил мэр столицы.

Кличко также пообщался с жильцами дома, где произошел взрыв. Он заверил их, что полиция будет круглосуточно охранять периметр возле дома, чтобы не было случаев мародерства. Также Кличко призвал людей не пытаться без разрешения спасателей заходить в свои квартиры.

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Как сообщалось, 21 июня в 10:00 в Киеве в Дарницком районе столицы по ул. Соломии Крушельницкой, 1/5 в одной из квартир прогремел взрыв, в результате чего произошел обвал междуэтажных перекрытий.

Людей из дома, где произошел взрыв, временно поселят в интернате на Харьковском шоссе, 121.

Виталий Кличко, взрыв газа
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