Der Tagesspiegel: Кличко побеждает Зеленского на политическом ринге

Виталий Кличко не может по-настоящему отпраздновать победу — эта новость застала его на карантине. О заражении коронавирусом 49-летний политик объявил непосредственно накануне выборов мэра украинской столицы. И вот он победил и остается городским головой, пишет немецкое издание Der Tagesspiegel.

Еще нет официальных данных о том, получил ли бывший чемпион мира по боксу абсолютное большинство голосов уже в первом туре, однако именно из этого исходит его партия. Если все же будет второй тур, у противника почти нет шансов. Кличко уже не догнать, поскольку он заручился поддержкой еще одной партии.

Главный проигравший на этих выборах в них в общем-то и не участвовал, так как это были местные выборы. Речь о президенте Владимире Зеленском. Более года Зеленский пытался избавиться от Кличко и взять под свой контроль важнейший город страны. Но кандидат президента на выборах мэра оказалась лишь на шестом месте.

Эти выборы показали, как невероятно быстро Зеленский и его партия «Слуга народа» потеряли поддержку населения. В мае прошлого года на президентских выборах Зеленский набрал почти три четверти голосов. На прошедших чуть позже парламентских выборах его партии «Слуга народа» лишь немного не хватило до абсолютного большинства. Всего полтора года спустя кандидаты президентской партии ни в одном крупном украинском городе не прошли во второй тур. И в других регионах страны ситуация ненамного лучше.

«Грязные деньги, грязное влияние СМИ»

Причины таких плохих результатов «Слуга народа» ищет за пределами своих рядов. Во-первых, в регионах власть старых структур, находящихся под контролем разных олигархов и кланов, еще сильнее, чем на национальном уровне. «Грязные деньги и грязное влияние СМИ, к сожалению, все еще оказывают воздействие на результаты», — написал Зеленский в Фейсбуке. Но, «в отличие от некоторых наших соседей, у нас действительно есть большое преимущество — свободные выборы». Низкая явка, которая, видимо, из-за страха перед вирусом не достигла и 40%, скорее стала минусом для партии Зеленского, считают украинские аналитики.

Эти местные выборы еще больше обострили политическую поляризацию в стране. На юго-востоке Украины доминирует пророссийская оппозиция. Для укрепления ее позиций российский президент Владимир Путин непосредственно перед голосованием отменил экспортные санкции в отношении ряда компаний региона.

На западе, напротив, лидирует проевропейская партия предшественника Зеленского Петра Порошенко.