МВФ объяснил свой пессимистичный прогноз ВВП Украины в 2020 году

Прогноз падения внутреннего валового продукта (ВВП) Украины в 2020 году на 8,2% объясняется слабым запасом накоплений украинских домохозяйств и ограниченной фискальной поддержкой экономики, сказал постоянный представитель МВФ в Украине Йоста Люнгман в четверг.
«Есть два фактора, почему украинский ВВП падает больше, чем в других странах. Первый — у украинских домохозяйств нет таких (...) денежных буферов, как в других странах», — отметил он в ходе онлайн-конференции Европейской бизнес-ассоциации (ЕБА) «Business Outlook: Crisis Management Lessons», передает Интерфакс-Украина.
Люнгман пояснил, что уровень потребления упал очень сильно и продолжит падать еще больше, если отсутствует запас денежных накоплений.
Представитель МВФ добавил, что еще одним фактором является ограниченная фискальная поддержка экономики из-за фискального и налогового поля.
Он уточнил, что в сравнении с другими странами Украина находится где-то посередине по уровню поддержки, оказываемой экономике в этом кризисе, которая вместе с тем ограничивается фискальным пространством и финансовой нестабильностью.
Люнгман также отметил, что очень сложно прогнозировать дальнейшее развитие, пока не изобретут вакцину против COVID-19.
Как сообщалось, МВФ в начале июня ухудшил прогноз спада ВВП Украины в 2020 году до 8,2% с 7,7% в его апрельском Всемирном экономическом прогнозе. Фонд также понизил прогноз восстановления украинской экономики в 2021 году с 3,6% до 1,1% с ускорением до 3% в 2022 году.
Ожидания МВФ существенно хуже, чем правительства и Нацбанка Украины (4,8-5% падения в этом году) и других организаций, в частности Всемирного банка, который прогнозирует в этом году спад всего на 3,5%
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