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Зеленский не считает Кличко конкурентом

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Зеленский не считает Кличко конкурентом

Президент Украины Владимир Зеленский заявляет, что не хочет говорить ничего ни хорошего, ни плохого в адрес мэра Киева Виталия Кличко, конкурента на президентских выборах в нем не видит, а следственные действия правоохранителей на коммунальных предприятиях столицы поясняет исключительно хищениями средств их бюджета.

Отвечая на вопрос на пресс-конференции в Киеве в четверг, «что Вам сделал господин Кличко» и видит ли он в нем конкурента на следующих президентских выборах, Зеленский сказал: «Виталий Кличко мне ничего не сделал. Хорошо это или плохо — я не знаю. Меня ничего не связывает с господином мэром, кроме одного: так и есть, это моя вертикаль — глава КГГА... Я ничего не хочу, о нем говорит плохого».

Президент заверил, что он с уважением относится ко всем победам Кличко, в том числе на выборах городского головы украинской столицы. «Мне кажется, то, что вопросы правоохранителей, то, что идут обыски... Так не надо было красть деньги из бюджета. Мне кажется, это справедливо», — сказал Зеленский, говоря непосредственно о факте проведения обысков.

Он выразил мнение о том, что Кличко неправильно себя публично ведет. «Мне кажется, справедливый вопрос, что он хочет от меня... Он постоянно мне пишет, звонит, записывается на прием, даже приходит в Офис президента», — сказал глава государства.

Зеленский сказал, что он готов встретиться с Кличко, но у него пока не это не хватает времени.

«Я президент Украины. У меня вопросы, связанные не только со столицей... У него (Кличко — Ред.) есть монополия власти, и он обращался ко мне, чтобы я его не увольнял (с должности главы КГГА — Ред.), хотя имею полномочия. Вы прекрасно знаете, что в моем окружении ранее были люди, которые хотели его уволить... Я ему сказал: пожалуйста, работайте, показывайте результат», — рассказал президент.

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Отвечая на уточняющий вопрос, видит ли он в Кличко своего конкурента на следующих президентских выборах, Зеленский сказал: «Я просто даже не понимаю, зачем мы об этом говорим. Во-первых, еще никто не решал идти на второй срок. А во-вторых, его же (Кличко — Ред.) выбрала не Украина, а киевляне». «В-третьих, есть соцопросы, и мне кажется, там есть ответ на Ваш вопрос. И в четвертых — мой глава Офиса не берет взятки, поэтому мы не конкуренты», — добавил он.

Виталий Кличко, Владимир Зеленский
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