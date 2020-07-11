Власти США предупредили американцев в Китае о риске ареста

Госдепартамент США рекомендовал американским гражданам, находящимся на территории Китая, проявлять осторожность в связи с увеличившимся риском задержаний и депортации. Об этом, как передает в субботу агентство Reuters, сообщается в электронных письмах внешнеполитического ведомства, отправленных находящимся в КНР американцам.

«Граждане США могут быть задержаны, не получив доступа к консульским службам и информации о вменяемых им преступлениях», — говорится в рассылке. Отмечается, что власти Китая будут при этом ссылаться на соображения государственной безопасности.

«Сотрудники полиции могут задержать и/или депортировать граждан США за отправку личных электронных сообщений с критикой китайского правительства», — поясняется в сообщениях Госдепа.