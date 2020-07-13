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Разумков считает, что программа действий правительству и не нужна

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Разумков считает, что программа действий правительству и не нужна

Принимать Программу действий правительства на год в нынешней ситуации нелогично, поскольку она может кардинально меняться в течение нескольких месяцев.

Такое мнение выразил председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков в эфире телеканала «Украина».

«Мы находимся пока что, к сожалению, в уникальной ситуации, когда Программа действий правительства сегодня, и то, что необходимо будет делать через месяц или через два могут быть кардинально разными вещами», — отметил спикер.

Разумков добавил, что сейчас Украина и весь мир находится в режиме борьбы с коронавирусом.

«Ситуация меняется достаточно быстро, вы видите негативные тенденции, которые есть в экономическом плане. Поэтому сегодня принимать программу на год, фактически, это не совсем логично. Потому что через месяц или через три месяца ситуация может быть совершенно иной», — сказал он.

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Напомним, Верховная Рада 18 июня не одобрила доработанную Программу деятельности Кабинета министров Украины.

Премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что правительство будет работать по Программе деятельности Кабмина, добавив к ней план действий.

Кабмин, Дмитрий Разумков
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