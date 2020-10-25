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Разумков не исключил ротации в составе Кабмина
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Разумков не исключил ротации в составе Кабмина
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Шмыгаль считает невозможным введение в Украине тотального карантина

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Разумков не исключил ротации в составе Кабмина

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Разумков не исключил ротации в составе Кабмина

Председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков допускает ротации в Кабинете министров Украины, но не отставку всего правительства под руководством Дениса Шмыгаля.

«Я думаю, что об отставке правительства речь не идет. Возможны какие-то ротации в Кабинете министров Украины, о которых говорили раньше, но по состоянию на сегодня персональных заявлений от тех или иных министров в Верховную Раду не поступало, и представлений премьер-министра также не было», — заявил Разумков в эфире телеканала «Наш» в воскресенье.

Отвечая на вопрос, может ли повлечь отставка правительства досрочное прекращение полномочий Верховной Рады IX созыва, если парламент не сможет сформировать новое правительство, спикер сказал: «Если мы говорим с вами о таком сценарии, действительно, согласно Конституции, есть 60 дней на формирование нового правительства, если это правительство уйдет в отставку и его отставка будет принята Верховной Радой. Но еще раз повторюсь, сегодня нет заявления премьер-министра об отставке, а именно это является основанием для досрочного прекращения полномочий».

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Он вновь подчеркнул, что сегодня пока что нет оснований и для досрочного прекращения полномочий Верховной Рады, хотя говорить «на 100%, что может произойти через три месяца» нельзя. «Год тому назад, например, мы не знали, что у нас будет Covid», — отметил Разумков.

Кабмин, Дмитрий Разумков, Денис Шмыгаль
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