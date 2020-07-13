Зеленский поздравил Дуду не дожидаясь официальных результатов

Президент Украины Владимир Зеленский поздравил Анджея Дуду с переизбранием на пост президента Польши.

«Искренне поздравляю господина президента Анджея Дуду с победой на выборах! Желаю Польше под Вашим руководством дальнейших успехов и процветания. Приглашаю Вас посетить Украину с визитом для продолжения нашего плодотворного сотрудничества. Вместе мы сильнее!», — написал он в своем Twitter в понедельник.

Как сообщалось, действующий президент Польши Анджей Дуда побеждает во втором туре выборов главы государства. Об этом свидетельствуют распространенные в понедельник данные Государственной избирательной комиссии по итогам обработки 99,97% бюллетеней.

Как заявил на пресс-конференции глава избиркома Сильвестр Марчиняк, за Дуду проголосовали 51,21% избирателей, а его конкурента мэра Варшавы Рафала Тшасковского поддержали 48,79% проголосовавших.