Разумков снова созывает внеочередную сессию Рады

Председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков созывает внеочередную сессию парламента на вторник, 21 июля.

«В связи с предложением народных депутатов... созвать внеочередную сессию Верховной Рады Украины девятого созыва на 12:00 21 июля 2020», — говорится в распоряжении Разумкова, обнародованном на сайте парламента в пятницу.