В Украине 651 человек заболел коронавирусом за минувшие сутки

651 новый случай заболевания коронавирусной болезнью Covid-19 выявлен в Украине за минувшие сутки по состоянию на утро понедельника, 560 человек из числа ранее заболевших выздоровели, 13 умерли, сообщает сайт Системы мониторинга распространения эпидемии коронавируса Совета национальной безопасности и обороны (СНБО).

Днем ранее, 19 июля сообщалось о 731 новом случае заболевания Covid-19, 18 июля — о 847 инфицированных, 17 июля — о 809 новых случаях заболевания; 16 июля было 848 новых инфицированных. 26 июня зафиксирован абсолютный антирекорд — 1 109 новых заразившихся.

Количество инфицированных нарастающим итогом с начала пандемии составило на утро понедельника 59 493 человека, выздоровевших — 31 439, умерли с начала пандемии от Covid-19 1 498 человек. Сейчас в Украине Covid-19 болеет 26 556 человек, что на 78 больше, чем днем ранее.

Наибольшее число выявленных случаев заболевания Covid-19 за минувшие сутки зафиксировано во Львовской области (115), выздоровления — во Львовской и Ровенской областях (более 100).