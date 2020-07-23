Нацбанк продолжает ослаблять гривну

Национальный банк Украины на четверг, 23 июля 2020 года, ослабил официальный курс гривны на 12 копеек - до 27,7798 грн за доллар против 27,6647 грн за доллар в среду.

Такие данные приведены на сайте регулятора.

Официальный курс гривны к евро установлен на уровне 32,1898 грн за евро против 31,6719 грн за евро накануне.