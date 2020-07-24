Помпео считает, что Китай повторяет ошибки СССР

Госсекретарь США Майк Помпео заявил, что Китай повторяет некоторые из ошибок СССР и это поможет Вашингтону победить в противостоянии с Пекином. Об этом госсекретарь заявил во время выступления в библиотеке Ричарда Никсона, передает CNN.

В числе таких ошибок Помпео назвал отчуждение союзников и отрицание прав собственности, а также верховенства закона. Госсекретарь назвал лидера Китая Си Цзиньпиня «настоящим сторонником провалившейся тоталитарной идеологии».

Госсекретарь также охарактеризовал противостояние США и Китая как современную холодную войну и отметил, что защита свобод от Компартии Китая является «миссией нашего времени». Помимо этого, Помпео отметил важность защиты американской экономики и образа жизни. «Свободный мир должен победить эту новую тиранию», — подчеркнул Помпео.

По его словам, Пекин воспользовался доброжелательным отношением США к нему для того, чтобы эксплуатировать «свободное и открытое общество» США. «Правда в том, что наша политика и политика других свободных стран воскресила провальную экономику Китая только для того, чтобы увидеть, как Пекин кусает руки других государств, кормящих его», — отметил госсекретарь.

Он также заявил, что прежняя система взаимоотношений США и Китая потерпела крах, поэтому к ней нельзя возвращаться.

Во вторник, 21 июля, Помпео сообщил, что США рассматривают возможность создания глобальной коалиции для противодействия китайской угрозе. По словам госсекретаря, Вашингтон считает необходимым, чтобы другие демократические страны осознали угрозу со стороны КНР.

В начале недели США потребовали от Китая закрыть его консульство в Хьюстоне к пятнице. Китай назвал эти требования «политической провокацией» и «грубым нарушением международных норм».

После этого появилась информация о том, что сотрудники консульства начали сжигать документы. В ответ на это президент США Дональд Трамп напомнил, что США могут потребовать закрыть и другие дипмиссии.