Помпео обвинил Байдена в служении интересам Пекина

Политика администрации Джо Байдена в отношении Китая приведет к ослаблению американской экономики и даст преимущество Пекину, заявил экс-госсекретарь США Майк Помпео во время выступления на ежегодной конференции консервативных политических сил в Орландо, штат Флорида.
Он отметил, что прекращение строительства нефтепровода Keystone XL из Канады в Соединенные Штаты «уничтожило» десять тысяч рабочих мест. Дипломат усомнился, что власти выполнят свое обещание по устройству уволенных сотрудников на предприятия, выпускающие солнечные батареи.
«Можете не сомневаться, что в Америку, как никогда ранее, хлынут дешевые солнечные батареи из Китая. Соединенным Штатам это не принесет ничего хорошего», — цитирует его Politico.
Помпео также раскритиковал решение Байдена о возобновлении участии США в Парижском соглашении по климату. По его словам, Пекин «чрезвычайно рад» этому шагу, поскольку американская экономика понесет убытки от новых обязательств.
В январе официальный представитель МИД Китая Хуа Чуньин назвала Помпео «клоуном». Заявление прозвучало после того, как дипломат заявил о геноциде уйгуров в Синьцзян-Уйгурском автономном районе. По мнению Пекина, этими словами Помпео "выставил себя клоуном и посмешищем для всего мира.
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