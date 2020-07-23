Глава Минфина США обвинил Байдена в желании построить социализм

Министр финансов США Стивен Мнучин раскритиковал в четверг экономические инициативы бывшего вице-президента Джозефа Байдена, соперника американского лидера Дональда Трампа на предстоящих 3 ноября президентских выборах, и обвинил его в стремлении построить социализм.

«Имеются крайне серьезные различия между экономической программой президента Трампа и той, которая имеется у Джозефа Байдена, — отметил он в интервью телекомпании СNBC, отвечая на вопрос о том, есть ли рациональное зерно в предложениях Байдена по увеличению расходов на восстановление экономики после пандемии. — Думаю, что вы увидите очень глубокие различия. Мы добиваемся восстановления экономики, мы хотим, чтобы это было сделано справедливо. Но нам не нравится социализм и правительство не может позволить себе израсходовать еще $10 трлн для того, чтобы раздать все и создать социалистическую экономику».

Ранее экс-вице-президент США Джозеф Байден в серии выступлений изложил основные положения своей экономической программы, которые предусматривают дополнительные федеральные расходы на стимулирование экономики, создание новых рабочих мест и предоставление налоговых льгот. Как сообщила телекомпания СNN со ссылкой на представителей предвыборной кампании Байдена, план предусматривает расходы в размере $775 млрд в течение 10 лет.