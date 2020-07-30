МИД не исключает запроса на экстрадицию задержанных в Беларуси боевиков

Правоохранительные органы Украины займутся вопросом возможной экстрадиции или других правовых действий относительно граждан, задержанных накануне в Беларуси. Об этом в четверг сообщила пресс-служба Министерства иностранных дел.
«Вопрос о возможной экстрадиции или иных правовых действий будут решаться соответствующими правоохранительными и специальными органами», — говорится в сообщении.
При этом подчеркивается, что Украина внимательно следит за развитием ситуации в соседнем государстве.
Белорусское государственное агентство БелТА сообщило в среду со ссылкой на правоохранительные органы республики, что ночью на территории страны были задержаны 33 россиянина, являющихся представителями иностранной частной военной компании. Также упоминалось о якобы прибытии в Беларусь более 200 человек «для дестабилизации обстановки в период избирательной кампании». Фамилии некоторых задержанных в Беларуссии есть в скандальной базе «Миротворец» — эти люди обозначены как участники военного конфликта на Донбассе на стороне боевиков.
Госсекретарь Совета безопасности Беларуси Андрей Равков сообщил, что задержанные в Минске россияне подозреваются в подготовке теракта, возбуждено уголовное дело.
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