В Беларуси продолжаются поиски около 200 «боевиков»

Сотрудники белорусских правоохранительных органов ведут поиски около 200 боевиков. Об этом сообщил в четверг госсекретарь Совета безопасности Белоруссии Андрей Равков.

«До двухсот боевиков находятся на территории Беларуси, по оперативной информации, идут поиски. Это как иголка в стоге сена», — сказал Равков журналистам.

В связи с этим до кандидатов в президенты Беларуси доведена «определенная информация» об усилении мер безопасности в период проведения избирательной кампании, отметил Равков. Он уточнил, что предвыборные мероприятия будут проводиться «с повышенными мерами безопасности».

По словам одного из кандидатов в президенты, речь шла даже об ограничении интернета в стране во время митингов.

Также Андрей Равков сообщил, что задержанные в Беларуси граждане Российской Федерации в настоящее время дают показания в рамках следственных мероприятий.

«Дают показания», — сказал госсекретарь Совбеза.

Задержание в Беларуси 33 граждан РФ, которые якобы являются сотрудниками частной военной компании, произошло ночью 29 июля. По данным белорусской стороны, в ночь на среду в санатории под Минском были задержаны 32 человека, которых называют сотрудниками частной военной компании. Еще один человек был задержан на юге Беларуси. В отношении задержанных ведется проверка.