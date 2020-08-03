АМПУ объявила конкурс на поднятие затонувшего танкера Delfi

ГП «Администрация морских портов Украины» (АМПУ) объявило конкурс на подъем затонувшего на одесском пляже танкера Delfi.

Как сообщил министр инфраструктуры Владислав Криклий на своей странице в Facebook в минувшее воскресенье, заявки принимаются ориентировочно до 5 августа.

«ГП „АМПУ“ уже анонсировало прозрачную закупку услуг по подъему и удалению танкера Delfi в кратчайшие сроки. Объявлен конкурс с четкими требованиями к подрядчикам. В частности, документально подтвержден опыт выполнения подобных операций. Также участники должны предоставить план выполнения работ», — написал он.

Министр также напомнил, что все три попытки подрядчика, нанятого судовладельцем, поднять танкер были безуспешными. Одна из причин — недостаточная материально-техническая база.

Как сообщалось, в Государственной экологической инспекции (ГЭИ) оценили нанесенный танкером Delfi степень ущерба в размере $20 тыс.

В понедельник, 27 июля, процесс ликвидации танкера Delfi перешел к государству, а экспертная комиссия ГСЧС Украины окончательно признала ситуацию как чрезвычайную, местного уровня.

Танкер Delfi под флагом Молдовы потерпел бедствие в Одесском заливе в ноябре 2019 — судно сорвало с якоря.