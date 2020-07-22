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Затонувший танкер Delfi хотят убрать по упрощенной процедуре

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Затонувший танкер Delfi хотят убрать по упрощенной процедуре

Руководитель Одесской областной государственной администрации Максим Куцый обратился к Кабинету министров Украины с просьбой признать ситуацию вокруг танкера Delfi чрезвычайной и предложил правительству предоставить полномочия Администрации морских портов Украины (АМПУ) как ответственной службе принудительно убрать танкер по упрощенной процедуре.

Как сообщает пресс-служба обладминистрации, 20 июля истек предельный срок, отведенный капитаном морского порта Одессы Кириллом Цюпко для подъема и удаления аварийного танкера. Судовладелец просит продлить эти сроки до 10 августа.

«Я считаю, что продлевать судовладельцу сроки ликвидации аварии нельзя. Он имел достаточно времени, чтобы решить эту проблему. Далее должна вмешиваться АМПУ», — отметил Куцый.

Он подчеркнул, что, согласно Кодексу торгового мореплавания Украины, АМПУ может самостоятельно поднимать судно либо в случае завершения срока проведения работ, установленного капитаном морского порта (истек 20 июля), либо если затонувшее судно представляет угрозу для людей, природы или судоходства (обладминистрация неоднократно фиксировала обращения экологов о нефтяных пятнах и близком расположении танкера к берегу).

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«Мы уже не можем так долго ждать. Осенью начнется сезон штормов и тогда судно будет невозможно убрать из-за погодных условий. Именно поэтому я обратился в Кабинет министров с просьбой признать эту ситуацию, как чрезвычайную. Прошу предоставить Администрации морских портов, как ответственной службе, полномочия принудительно убрать танкер по упрощенной процедуре. То есть в кратчайшие сроки», — подчеркнул Куцый.

Он также добавил, что после проведения операции средства за подъем и ликвидацию танкера необходимо взыскать с судовладельца.

Согласно закону, подрядная организация, которая будет выполнять работы, будет определена на конкурсе, который продлится минимум три месяца.

В обладминистрации также напоминают, что ранее владелец танкера Delfi дважды категорически отказался передать права на подъем аварийного судна государственным структурам, но с выполнением работ в оговоренные сроки не справился.

Как сообщалось, в ноябре 2019 года в Одесском заливе потерпел бедствие танкер Delfi под флагом Молдовы — судно сорвало с якоря.

4 июля во время рабочей поездки в Одесскую область президент Зеленский ознакомился с состоянием ликвидации последствий аварии танкера Delfi. Глава государства подчеркнул, что работы по ликвидации аварии надо было начинать еще в ноябре 2019 года. Однако судовладелец показал свою безответственность и фактически забыл о танкер. Зеленский призвал выполнять работы по ликвидации аварии качественно.

«20 июля — это ориентир. Если бы здесь был судовладелец, я бы с ним поговорил откровенно и жестко. Потому что я уверен, что это его ответственность во всем, начиная с того, что он вез, куда и сколько времени длится это все. 20 июля не будет (результата — ИФ) — этим должны заниматься правоохранительные органы. Владелец хотел сэкономить и искал варианты наименьшего сопротивления. Кто-то должен нести ответственность», — сказал тогда президент.

13 июля министр инфраструктуры Владислав Криклий сообщил, что контролирует ход работ по подъему танкера «Delfi» в Одессе, которые при условии ясной погоды и отсутствия волн будут завершены до 20 июля.

21 июля АМПУ потребовала от судовладельца танкера Delfi передать ему право эвакуировать аварийный танкер.

Одесская область, АМПУ, Delfi
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