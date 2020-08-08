В EБA выступили против повышения минимальной зарплаты

Европейская бизнес ассоциация выступила против увеличения минимальной зарплаты, по ее мнению это приведет к увеличению теневой занятости в стране.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы.

«Увеличение фискального давления в разгар экономического кризиса и неопределенности будет стимулировать рост сектора „теневых“ заработных плат, что приведет к снижению налоговых поступлений от той части бизнеса, которая пойдет на „тенизациию“ своей деятельности», — говорится в сообщении.

По словам организации, следствием этого будет ухудшение условия деятельности именно для добросовестных плательщиков: «они будут нести дополнительные расходы на уплату ЕСВ, при этом, сталкиваясь с усиленной недобросовестной конкуренции со стороны теневого сектора, который вырастет в результате принятия предлагаемого законопроекта».

«Добросовестный бизнес устал быть площадкой для налоговых экспериментов. Период кризиса отразился на всем бизнес сообществе, поэтому сейчас важно поддержать компании, а не создавать дополнительные препятствия для прозрачной деятельности бизнеса », - отметили в EBA.

Ассоциация настаивает на неприемлемости законопроекту № 3963, если не будет снижена максимальная величина базы начисления ЕСВ.

Напоминим, 6 августа, по представлению президента Украины в Верховной Раде был зарегистрирован законопроект № 3963 «О внесении изменений в Закон Украины» О Государственном бюджете Украины на 2020 год ", которым предлагается повысить размер минимальной заработной платы до 5000 гривен — с 1 сентября 2020 года.