Украина может продать половину «Нафтогаза», «Укрзализныци» и «Укрпочты»

Кабинет министров в среду намерен рассмотреть законопроект о перечне с 188 компаний, запрещенных к приватизации.

Об этом свидетельствует повестка дня правительственного заседания передает Интерфакс-Украина.

Согласно тексту законопроекта, правительство допускает приватизацию до 50% акций «Нафтогаза», «Укрзализныци» и «Укрпочты», однако предлагает сохранить за государством 100-процентную долю корпоративных прав в НАЭК «Энергоатом», ЧАО «Укргидроэнерго», НЭК «Укрэнерго» , ГП «Восточный горно-обогатительный комбинат», Администрации морских портов Украины (АМПУ).

В список полностью запрещенных к приватизации объектов также предлагается включить ГП «Оператор рынка» и ГП «Гарантированный покупатель», созданные Кабмином в 2019 году с целью обеспечения работы нового рынка электрической энергии.

Кроме этого, предлагается включить в указанный перечень госпредприятия «Документ», «Полиграфический комбинат „Украина“ по изготовлению ценных бумаг», «Киевская офсетная фабрика», КБ «Южное».

Как отмечается в пояснительной записке, правительственный законопроект предусматривает четыре группы запрещенных к приватизации объектов.

В первой — акционерные общества, в уставном капитале которых доля корпоративных прав, принадлежащих государству, не может быть менее 50% + 1 акция и не подлежит приватизации.

Во второй — акционерные общества, в которых доля принадлежащих государству корпоративных прав составляет 100%.

В третьей — объекты культуры и спорта.

В четвертой — госпредприятия, которые не подлежат приватизации, но могут быть преобразованы в хозяйственные общества. К четвертой группе предлагается, в частности, отнести ГП «Антонов», Николаевский судостроительный завод, Центральное КБ «Протон».

Среди культурных объектов предлагается запретить приватизацию Национального цирка Украины, Национального центра театрального искусства им. Леся Курбаса, Национального центра Александра Довженко и ряд других объектов, среди спортивных — НСК «Олимпийский», «Арена Львов» и другие.