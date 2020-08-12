В Окружном админсуде Киева заявляют, что судьи находятся на рабочих местах

Глава Окружного административного суда Киева, его заместитель и три судьи суда, которые Национальным антикоррупционным бюро Украины были объявлены в розыск за попытку захвата государственной власти, находятся на рабочих местах и продолжают выполнять свои служебные обязанности, сообщает пресс-служба ОАСК.
«Заявления о „систематической неявке на вызовы детективов НАБУ для допросов“, очевидно, не соответствуют действительности, ведь те сотрудники суда, которые были вызваны на допросы в установленном законом порядке, на них присутствовали. Что касается других судей ОАСК, указанных в сообщении на сайте НАБУ, то они до сих пор в установленном законом порядке, не получали как никаких сообщений о подозрении в совершении преступления, за которое они объявлены в розыск, так и повесток об их вызове», — говорится в сообщении на сайте суда.
Также отмечается, что судьи ОАСК продолжают выполнять свои обязанности в обычном режиме и готовы явиться на допрос в порядке, предусмотренном УПК.
Кроме того, судьи призвали сотрудников НАБУ соблюдать законодательство и не подменять предусмотренные им процессуальные действия «непонятными пиар-акциями, рассчитанными исключительно на внимание СМИ».
«Напоминаем, что вмешательство в любой форме в деятельность судьи, совершенное лицом с использованием своего служебного положения, является уголовным правонарушением, за которое предусмотрено суровое наказание», — добавили в ОАСК.
11 августа Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) объявило в розыск подозреваемых, которые действуя в пределах преступной организации во главе с главой Окружного административного суда г.Киева, намеревались захватить государственную власть путем установления контроля над Высшей квалификационной комиссией судей Украины, Высшим советом правосудия и созданием искусственных препятствий в их работе.
Согласно информации на сайте НАБУ, в розыск объявлены: глава ОАСК Павел Вовк, заместитель главы ОАСК Владимир Келеберда, судьи этого суда Алексей Огурцов, Игорь Погрибниченко и Игорь Качур, а также члены Высшей квалификационной комиссии судей (ВККС) Николай Сирош и Сергей Остапец.
Адрес:
e-mail: editorcapital@ukr.net
Реклама: ad@capital.ua
Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2012 — 2016