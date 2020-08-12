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В Окружном админсуде Киева заявляют, что судьи находятся на рабочих местах

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В Окружном админсуде Киева заявляют, что судьи находятся на рабочих местах

Глава Окружного административного суда Киева, его заместитель и три судьи суда, которые Национальным антикоррупционным бюро Украины были объявлены в розыск за попытку захвата государственной власти, находятся на рабочих местах и продолжают выполнять свои служебные обязанности, сообщает пресс-служба ОАСК.

«Заявления о „систематической неявке на вызовы детективов НАБУ для допросов“, очевидно, не соответствуют действительности, ведь те сотрудники суда, которые были вызваны на допросы в установленном законом порядке, на них присутствовали. Что касается других судей ОАСК, указанных в сообщении на сайте НАБУ, то они до сих пор в установленном законом порядке, не получали как никаких сообщений о подозрении в совершении преступления, за которое они объявлены в розыск, так и повесток об их вызове», — говорится в сообщении на сайте суда.

Также отмечается, что судьи ОАСК продолжают выполнять свои обязанности в обычном режиме и готовы явиться на допрос в порядке, предусмотренном УПК.

Кроме того, судьи призвали сотрудников НАБУ соблюдать законодательство и не подменять предусмотренные им процессуальные действия «непонятными пиар-акциями, рассчитанными исключительно на внимание СМИ».

«Напоминаем, что вмешательство в любой форме в деятельность судьи, совершенное лицом с использованием своего служебного положения, является уголовным правонарушением, за которое предусмотрено суровое наказание», — добавили в ОАСК.

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11 августа Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) объявило в розыск подозреваемых, которые действуя в пределах преступной организации во главе с главой Окружного административного суда г.Киева, намеревались захватить государственную власть путем установления контроля над Высшей квалификационной комиссией судей Украины, Высшим советом правосудия и созданием искусственных препятствий в их работе.

Согласно информации на сайте НАБУ, в розыск объявлены: глава ОАСК Павел Вовк, заместитель главы ОАСК Владимир Келеберда, судьи этого суда Алексей Огурцов, Игорь Погрибниченко и Игорь Качур, а также члены Высшей квалификационной комиссии судей (ВККС) Николай Сирош и Сергей Остапец.

НАБУ, ОАСК
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