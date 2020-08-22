Зеленский подтвердил, что советники «нормандского формата» встретятся 28 августа

Президент Владимир Зеленский подтвердил в субботу, что встреча в «нормандском формате» (Германия, Россия, Украина и Франция) на уровне советников глав государств состоится 28 августа.

«Договорились на конец августа, 28 числа. Потом, я считаю, должна еще быть встреча министров иностранных дел „четверки“ и затем встреча лидеров», — сообщил Зеленский в интервью телеканалу «Украина 24».

Так называемый «нормандский формат» переговоров по ситуации на Донбассе существует с июня 2014 года. Тогда в ходе празднования 70-летия высадки войск союзников в Нормандии лидеры России, Украины, Франции и Германии впервые обсудили урегулирование конфликта в регионе. Предыдущий саммит прошел в Париже 9 декабря прошлого года. Предполагалось, что следующая встреча состоится через четыре месяца. В последнее время стороны на разных уровнях обсуждают перспективы взаимодействия в этом формате.