Зеленский подтвердил, что советники «нормандского формата» встретятся 28 августа

Президент Владимир Зеленский подтвердил в субботу, что встреча в «нормандском формате» (Германия, Россия, Украина и Франция) на уровне советников глав государств состоится 28 августа.
«Договорились на конец августа, 28 числа. Потом, я считаю, должна еще быть встреча министров иностранных дел „четверки“ и затем встреча лидеров», — сообщил Зеленский в интервью телеканалу «Украина 24».
Так называемый «нормандский формат» переговоров по ситуации на Донбассе существует с июня 2014 года. Тогда в ходе празднования 70-летия высадки войск союзников в Нормандии лидеры России, Украины, Франции и Германии впервые обсудили урегулирование конфликта в регионе. Предыдущий саммит прошел в Париже 9 декабря прошлого года. Предполагалось, что следующая встреча состоится через четыре месяца. В последнее время стороны на разных уровнях обсуждают перспективы взаимодействия в этом формате.
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