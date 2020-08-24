Войти
Зеленский согласен на мир только на условиях Украины
мирный процесс
Зеленский согласен на мир только на условиях Украины
Шмыгаль хочет очистить Укроборонпром от долгов и вывести на мировой уровень
реформы
Шмыгаль хочет очистить Укроборонпром от долгов и вывести на мировой уровень

Читай
бесплатно!
Разделы

Политика

кадры
RSS

Советник Трампа объявила об уходе в отставку

83
Советник Трампа объявила об уходе в отставку

Советник Белого дома Келлиэнн Конуэй уходит в отставку. Об этом она сообщила в Twitter.

В заявлении политика сказано, что она покинет администрацию президента США в конце августа. Решение уйти в отставку Конуэй объяснила желанием проводить больше времени с детьми. У нее четверо детей-подростков, которые учатся в школе.

«Со временем я объявлю о планах на будущее. Сейчас для моих любимых детей будет меньше драмы, больше мамы», — написала Конуэй.

Во время предвыборной кампании Конуэй возглавляла штаб Дональда Трампа. Она сначала отвергала возможность работы с Трампом-президентом, так как хотела бы больше времени проводить со своими детьми, но в итоге согласилась на его предложение.

Читайте также: МИД Беларуси заявил, что не нуждается в «заезженных советах» Зеленского

В то время Трамп сообщал, что Конуэй сыграла «решающую роль» в его победе, и называл ее «неутомимой и упорной» защитницей его повестки.

Дональд Трамп, Келлиэнн Конуэй
Версия для печати
Материалы по теме
Завантаження...
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Гость
Добавить комментарий

главные новости

Архив раздела

Лента новостей

RSS
Понедельник, 24 августа 2020
Воскресенье, 23 августа 2020
Суббота, 22 августа 2020
Все новости
реклама
Капитал
реклама

Мнения

Вячеслав Бутко
Вячеслав Бутко
управляющий партнер инвестпроекта Thomson & French

В Беларуси Запад попал в сложное положение

В Беларуси Запад попал в сложное положение. С одной стороны, он не может не реагировать на результаты выборов и разгон протестов. С другой стороны, он не должен подтолкнуть Беларусь в сторону ее поглощения Россией.
Скотт Янг
Скотт Янг
писатель, предприниматель

Не толкайте воду в гору

На планете живет почти 8 млрд человек - почему же так много вещей, которые можно сделать? Почему так много работы? Почему тут только один Илон Маск? Учитывая, что в последнее время Tesla становится самым дорогим автопроизводителем в мире, это хороший вопрос. Как может один человек обладать энергией и талантом, чтобы одновременно устраивать автомобильную революцию и запускать ракеты, тогда как многие из нас не могут даже ходить в спортзал каждую неделю?
Максим Могильницкий
Максим Могильницкий
управляющий партнер, адвокатское объединение «Могильницкий и партнеры»

Словосочетание «судебная реформа» давно стало чем-то вроде ругательства

Словосочетание «судебная реформа» давно стало чем-то вроде ругательства. Хватит реформировать! Попробуйте наладить работу того, что уже имеется. Они все реформируют и реформируют, а дела все хуже и хуже.
Разделы

Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой Financial Times в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком Реклама публикуются на правах рекламы.

Все права защищены. © 2012 — 2016