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МИД Беларуси заявил, что не нуждается в «заезженных советах» Зеленского

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МИД Беларуси заявил, что не нуждается в «заезженных советах» Зеленского

Беларусь не нуждается в «заезженных советах» украинского руководства и хотела бы ощутить поддержку и понимание. Об этом заявили в воскресенье в МИД Беларуси, комментируя по просьбе агентства БелТА недавние заявления и советы президента Украины Владимира Зеленского в адрес Минска, сделанные в интервью Euronews.

«Знаете, Украина — братская для нас страна, а украинский народ — братский для белорусов. Поэтому, конечно, в этот откровенно не простой для нашей страны момент хотелось бы ощутить какую-то поддержку или хотя бы понимание, а не слушать уже заезженные со всех сторон советы. Сейчас точно мы нуждаемся не в них», — сказал начальник управления информации и цифровой дипломатии — пресс-секретарь МИД Анатолий Глаз.

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В Минске заметили, что Киеву лучше было бы взглянуть на свою историю, где результаты экспериментов в политике привели украинский народ не к тем ожиданиям.

«Хотя, если посмотреть новейшую историю Украины, то, конечно, опыта в некоторых вопросах им не занимать. Вот только результат этих политических экспериментов уж точно не убеждает украинцев, да и не только их, в их правильности и полезности. Более того, по нашему мнению, у украинского руководства еще много лет будет много вопросов поважнее, которыми нужно каждодневно заниматься внутри своей страны, нежели раздавать советы соседям», — отметил официальный представитель МИД Беларуси.

Беларусь, Владимир Зеленский
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