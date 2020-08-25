Напавший на мечети в Новой Зеландии 15 месяцев планировал теракт

Австралиец Брентон Таррант, открывший 15 марта 2019 года стрельбу в мечетях в новозеландском Крайстчерче, тщательно готовился к совершению терактов и планировал их в течение 15 месяцев. Об этом во вторник сообщил портал Stuff со ссылкой на заявление полиции Новой Зеландии, сделанное в ходе судебных слушаний по делу о нападении на мечети.
«В течение 15 месяцев этот мужчина готовился к атаке, посещал стрелковые клубы и оттачивал свое мастерство. Перед нападением он отправил сообщение своей семье, рассказав им, как общаться с полицией и противостоять обвинениям, а через 10 минут Брентон Харрисон Таррант начал атаку на мечети в Крайстчерче», — цитирует портал обвинительное заключение полиции.
Также представители полиции сообщили суду, что Таррант прибыл в Новую Зеландию в 2017 году из Австралии, получил лицензию и начал приобретать мощное огнестрельное оружие, патроны к нему, прицельные устройства, а также бронежилеты и маскировочную одежду. В ходе подготовки к нападению он тщательно изучал планировку мечетей, найденную на специальных ресурсах в интернете.
24 августа в верховном суде Крайстчерча начались судебные слушания по делу о терактах в двух мечетях города. Ожидается, что по итогам заседания, которое продлится четыре дня, напавший на мечети Таррант будет приговорен к пожизненному тюремному заключению без права на досрочное освобождение. Ранее обвиняемый, признавший свою вину, отказался от услуг адвокатов и заявил о намерении самостоятельно защищать себя в ходе судебных слушаний.
Адрес:
e-mail: editorcapital@ukr.net
Реклама: ad@capital.ua
Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2012 — 2016