Шесть стран присоединились к крымским санкциям ЕС

Шесть стран, не являющихся членами ЕС, присоединились к решению Европейского совета о продлении ограничительных мер в отношении РФ, введенных в ответ на незаконную аннексию Крыма, говорится в «Заявлении Высокого представителя от имени ЕС о согласовании некоторыми странами ограничительных мер в ответ на незаконную аннексию Крыма и Севастополя».
«Страны-кандидаты Черногория и Албания, страны ЕАСТ Исландия и Норвегия, входящие в Европейское экономическое пространство, а также Украина и Грузия присоединяются к этому Решению Совета», — говорится в заявлении, опубликованном на сайте Евросовета.
Соответствующее решение № 2020/850, вносящее изменения в решение 2014/386/CFSP, Евросовет принял 18 июня текущего года. Этим решением существующие ограничительные меры продлены до 23 июня 2021 года. «Они будут обеспечивать соответствие своей национальной политики этому решению Совета. Европейский союз принимает к сведению эти обязательства и приветствует их», — говорится в сообщении.
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