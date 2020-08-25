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Депутаты увеличили минимальную зарплату до 5 тысяч гривен

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Депутаты увеличили минимальную зарплату до 5 тысяч гривен

Верховная Рада увеличила с 1 сентября размер минимальной заработной платы до 5 тыс. грн.

За соответствующий законопроект № 3963 «О внесении изменений в закон «О государственном бюджете Украины на 2020 год» в целом на заседании во вторник проголосовали 295 народных депутатов.

Согласно законопроекту, месячная минимальная зарплата поднимается с 4723 до 5000 грн, в почасовом размере она будет составлять 29,2 грн (согласно действующему закону — 28,31 грн).

«Для реализации указанных инициатив в проекте изменений в государственный бюджет на 2020 год предусмотрено увеличение расходов на 4 млрд грн за счет экономии расходов на обслуживание государственного долга 3,5 млрд грн, что связано с отклонением фактического курса нацвалюты по отношении с иностранных в сравнении с прогнозом в бюджете на 2020 год, а также пересмотра прогноза доходов госбюджета в связи с повышением минимальной зарплаты с 1 сентября до 5 тыс. грн», — сказал министр финансов Сергей Марченко, выступая с трибуны парламента.

«Доходы будут увеличены на 500 млн грн» — добавил он.

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Дополнительные бюджетные расходы на повышение минимальной заработной платы предлагается осуществить за счет увеличения поступлений от налога на доходы физических лиц — на 461 млн 337,8 тыс. грн и налога на добавленную стоимость с произведенных в Украине товаров (работ, услуг) с учетом бюджетного возмещения — на 80 млн грн, а также уменьшения расходов Министерству финансов Украины (обслуживание государственного долга) на 3 млрд 461 млн 224,9 тыс. грн, указано в пояснительной записке.

минимальная зарплата
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