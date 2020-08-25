Минздрав изменил правила обучения в школах в условиях карантина

Министерство здравоохранения обновило правила для обучения в школах во время пандемии.
Новые правила, представители ведомства обсудили с международными партнерами и педагогами, заявил на брифинге во вторник министр здравоохранения Максим Степанов.
Для учащихся 1-4 классов передвижение по школе разрешается без использования масок или респираторов.
В «оранжевых зонах» карантина педагогам рекомендуют носить защитные щитки, а в «желтых» и «зеленых зонах» требуется соблюдение социальной дистанции.
Если хоть один ученик заразится коронавирусом, то ученики всего класса перейдут на режим самоизоляции.
Дозаторы и антисептики должны быть только на входе в школу, в дальнейшем ученики и преподаватели должны мыть руки после каждого урока.
В Минздраве анонсировали публикацию всех правил для обучения в школах на сайте ведомства.
По состоянию на утро 25 августа, в Украине зафиксировано 1 658 случаев заражения коронавируса. За все время эпидемии в стране официально подтверждено 108 415 случаев заражения COVID-19.
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