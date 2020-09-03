Лукашенко обвинил в протестах в Беларуси Польшу, Чехию, Украину и Литву

Президент Беларуси Александр Лукашенко обвинил в событиях в республике Польшу, Чехию, Литву и Украину, сообщает БелТА.
Массовые акции протеста начались в стране сразу после президентских выборов 9 августа и продолжаются до сих пор. Глава Беларуси неоднократно заявлял, что руководят активистами из-за рубежа.
«Оно (вмешательство — Ред.) происходит из Польши, Чехии, Литвы и Украины, что нас больше всего настораживает», — заявил Лукашенко в четверг, согласовывая назначения новых руководителей местных исполнительных органов в нескольких районах Гомельской области.
По его словам, Беларусь реагирует «на любые негативные телодвижения» в свой адрес. «Для нас самое важное — не допустить разжигания в Минске какого-то пожара. Потому что так бывает всегда: начинается со столицы и перекидывается на всю страну», — добавил он.
Белорусский лидер отметил, что у Литвы, которая критикует Беларусь, самой хватает проблем.
«Я уже сказал: у вас было около четырех миллионов человек или даже больше в советские времена. Почему в такой продвинутой, реформированной стране, как Литва, не осталось людей? По-моему, там куча проблем, которые надо решать. И не надо заниматься проблемами соседей, которые к тебе по-хорошему относились и еще в какой-то степени кормили и кормят, работая в портах и так далее», — сказал Лукашенко.
Он также затронул и тему отношений с Польшей, которая, по словам Лукашенко, ждет, когда Гродненская область отойдет ей. «Конечно, мы никогда не будем мириться с тем, что в Гродно вывешивают польские флаги на балконах и уже в открытую заявляют: при распаде Беларуси Гродненская область отойдет Польше. Да никуда она не отойдет. Никто не позволит развалить Беларусь, и у нас для этого методов и мер предостаточно», — сказал Лукашенко.
При этом белорусский лидер уверен, что в стране так не может произойти, так как у людей есть работа и возможность зарабатывать. Он обратил внимание, что «молодежь всегда была активной, любит походить, побузить», но закон, подчеркнул Лукашенко, должен соблюдаться.
По словам главы государства, Беларусь оказалась один на один с внешней агрессией. Вместе с тем он поблагодарил российскую сторону за поддержку.
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