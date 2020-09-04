Актер Роберт Дауни-младший заявил о прекращении сотрудничества с Marvel

Голливудский актер Роберт Дауни-младший подтвердил, что не будет участвовать в проектах киновселенной Marvel (MCU). Об этом он заявил в подкасте SmartLess.
Ведущий подкаста Джейсон Бейтман спросил актера о его планах на будущее в MCU, в ответ на это Дауни-младший заявил, что «покончил» с Тони Старком.
Актер добавил, что сейчас Marvel находится в поиске идей и пробует много новых вещей. Роберт Дауни-младший подчеркнул, что находится в предвкушении того, что вселенная может преподнести в скором времени.
Дауни-младший в проекте Marvel играл роль Железного человека. В фильме «Мстители Финал» его персонаж погибает.
В последние годы актер снялся в таких фильмах, как «Мстители: Финал», «Человек-паук: Возвращение домой», «Мстители: Война бесконечности», «Первый мститель: Противостояние» и «Мстители: Эра Альтрона».
Согласно его фильмографии, Дауни-младший с 2015 по 2019 год не снимался в других фильмах, кроме проектов MCU. В начале 2020 года вышла новая кинолента с актером в главной роли «Удивительное путешествие доктора Дулиттла». В следующем году ожидается выход фильма «Шерлок Холмс 3».
Адрес:
e-mail: editorcapital@ukr.net
Реклама: ad@capital.ua
Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2012 — 2016