Джонсон и Макрон обсудили ситуацию с Навальным

Премьер-министр Британии Борис Джонсон и президент Франции Эммануэль Макрон обсудили по телефону ситуацию с российским оппозиционером Алексеем Навальным, повторив ранее озвученное требование к РФ дать объяснения, также обсуждался ряд двусторонних вопросов, сообщила канцелярия британского премьера.

«Премьер-министр и президент Макрон выразили возмущение атакой на Алексея Навального и подтвердили, что Россия обязана в срочном порядке объяснить, как оппозиционный лидер был отравлен „Новичком“. Также они обсудили сотрудничество двух стран в борьбе с коронавирусом и ряд международных проблем», — говорится в заявлении канцелярии.

Помимо Навального лидеры стран говорили о миграционных проблемах, в частности, об участившихся попытках мигрантов попасть в Британию, переплывая Ла-Манш на лодках.

Еще одной темой разговора Джонсона и Макрона стала ситуация на Ближнем Востоке. Обсудили они и буксующие переговоры по торговому соглашению Британии и ЕС.

«Хорошие переговоры с Борисом Джонсоном. Мы будем укреплять наше сотрудничество в борьбе с нелегальной миграцией. Мы обсудили дальнейшие шаги в связи с отравлением Алексея Навального, ситуацию в Ливане и будущие отношения между Евросоюзом и Великобританией», — написал Макрон на своей странице в Twitter.

Навального 20 августа госпитализировали в Омске после того, как ему стало плохо в самолете. По итогам обследований омские врачи назвали основным диагнозом нарушение обмена веществ, вызвавшее резкое понижение сахара в крови.

Позднее блогера перевезли самолетом в Германию. На прошлой неделе правительство ФРГ заявило со ссылкой на военных медиков, что Навального отравили субстанцией из группы отравляющих боевых веществ «Новичок».

В понедельник берлинская клиника Charite сообщила, что состояние Навального улучшилось, его вывели из комы.