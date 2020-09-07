Премьер Беларуси испытал на себе российскую вакцину от коронавируса

Премьер-министр Беларуси Роман Головченко испытал на себе российскую вакцину от коронавируса. Об этом СМИ сообщила пресс-секретарь главы правительства Александра Исаева.

Исаева уточнила, что Головченко сделал прививку еще в четверг, 3 сентября, после переговоров с главой правительства России Михаилом Мишустиным.

«Чувствует себя отлично», — сказала пресс-секретарь.

О том, что белорусский премьер-министр принял решение испытать на себе российскую вакцину от коронавируса, сообщил 3 сентября премьер-министр РФ Михаил Мишустин на встрече с президентом Беларуси Александром Лукашенко.

Ранее в августе Минздрав РФ зарегистрировал первую в мире вакцину от COVID-19. Препарат получил наименование «Спутник V».

Во многих странах мира высказали сомнения в его эффективности и безопасности.