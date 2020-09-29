Макрон назвал отравление Навального покушением на убийство

Президент Франции Эммануэль Макрон на пресс-конференции в Вильнюсе в понедельник заявил, что Россия должна дать разъяснения по поводу покушения на убийство лидера оппозиции.

От этих разъяснений будут зависеть «решения» мирового сообщества. Как передает Укринформ, об этом во вторник сообщает LRT.

«Совершенно очевидно, что это было покушение на убийство, совершенное на российской территории против лидера российской оппозиции с помощью химического агента, сфабрикованного в России. Следовательно, это Россия должна предоставить разъяснения», — подчеркнул Макрон.

По его словам, именно наличие или отсутствие разъяснений, направленных ведущей расследование Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО), будет определять, какие решения должно принять мировое сообщество в отношении России.

Как сообщалось, французская газета Le Monde 22 сентября со ссылкой на собственный неназванный источник написала, что президент России Владимир Путин в беседе с Эммануэлем Макроном предположил, что российский оппозиционер Алексей Навальный мог сам принять нервно-паралитическое вещество из группы «Новичок». В ходе разговора Путин якобы с презрением отозвался о Навальном, назвав его «обычным смутьяном в интернете», в прошлом якобы уже симулировавшем недомогание. Кроме того, по версии издания, президент РФ обвинил оппозиционера в «незаконных действиях» и заявил, что тот использовал Фонд борьбы с коррупцией для шантажа ряда российских должностных лиц и государственных служащих.

Позднее пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков заявил, что Le Monde была не точна в передаче формулировок этого разговора.

28-29 сентября Президент Франции Макрон с супругой Брижит находится с официальным визитом в Литве.